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çelik'ten kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt

ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerine yönelik, "Bilgisiz ve ilgisiz değerlendirmelerine üzüldüğümü belirtmek istiyorum.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:50
Puan Ver : Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Eleştirilerine Yanıt(5/10)4


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerine yönelik, "Bilgisiz ve ilgisiz değerlendirmelerine üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetmeye talipseniz bu konudaki değerlendirmelerinizin altyapısı, dayanağı, bilgi ve belgesi olmalı. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu dün yaptığı değerlendirmelerle ülke yönetimine hiçbir zaman talip olamayacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oldu." dedi.



Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerine yönelik basın toplantısı düzenledi.



Kılıçdaroğlu'nun tarım sektörüyle ilgili gerçek olmayan değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Çelik, tarım sektörünün stratejik olduğunu, görüşlerin bilgi ve belgeye dayalı olması gerektiğin ifade etti. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bilgisiz ve ilgisiz değerlendirmelerine üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetmeye talipseniz bu konudaki değerlendirmelerinizin altyapısı, dayanağı, bilgi ve belgesi olmalı. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu dün yaptığı değerlendirmelerle ülke yönetimine hiçbir zaman talip olamayacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bu değerlendirmelerinden dolayı özellikle tarım ile ilgili kılavuzlarını mutlaka gözden geçirmesinde yarar var." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun Sudan'da kiralanan tarım arazisine yönelik sözlerini hatırlatan Çelik, Sudan konusunun bir vizyon meselesi olduğunu söyledi.

 



 



kaynak:haberler








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