İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Teknik Direktörü Unzue, "Emre davranışları ve düşük performansı nedeniyle takıma giremiyordu. Bugün de takımdan ayrı çalıştı çünkü aynı problemler devam ediyor." dedi.

İspanyol ekibi Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcu Emre Mor hakkında antrenörü Juan Carlos Unzue'den şok edici açıklamalar geldi.

Birkaç gün önce kulüp tarafından psikolojik destek aldığı ortaya çıkan Emre'yle ilgili Unzue şu ifadeleri kullandı:

"HEM DAVRANIŞLARI, HEM PERFORMANSI NEDENİYLE TAKIMDA YOK"

"Daha önce Emre'nin hem davranışları hem de düşük performansı nedeniyle takıma alınmadığını söylemiştim. Bugün de takımdan ayrı çalıştı çünkü hafta boyunca aynı problem devam etti."

Takımının geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmayan milli futbolcu, bu hafta oynanacak Sevilla karşılaşmasında da görev yapamayacak.

Kaynak: haberinburada