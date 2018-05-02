CELTA VİGO'DA EMRE MOR KRİZİ BİTMEK BİLMİYOR!
La Liga ekibi Celta Vigo'da Emre Mor krizi yaşanıyor. Milli futbolcu bu sezon ikinci kez kadro dışı kaldı.
Celta Vigo'da işler Emre Mor için iyi gitmiyor. Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, bu sezon ikinci kez Emre Mor'u kadro dışı bıraktı.
Emre Mor'un kadro dışı bırakılmasının sebebi olarak ise yine disiplinsiz davranışları gösterildi. Emre'nin antrenmanda disiplinsiz hareketler yaptığı ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapmasının ardından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI!
Milli futbolcu, Nisan ayında da Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Unzue, kadro dışı bırakma kararının disiplinsiz hareketler olduğunu ve Emre'nin antrenmanlara geç geldiğini, takım arkadaşlarına saygısızlık yaptığını söylemişti. Emre ise ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ...
20 yaşındaki futbolcu, ilk kadro dışı kaldığı dönemin ardından "Takım arkadaşlarıma yardım edemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak bunun tek suçlusu benim. Bir profesyonel olarak antrenmana geç kalmamalıydım. Bu durum bir daha kesinlikle yaşanmayacak ve yeniden kadroya girebilmek için her şeyi deneyeceğim." sözlerini kullanmıştı.
Bir kez daha kadro dışı kalan Emre Mor'un sezon sonuna kadar Celta Vigo forması giymesi beklenmiyor. Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 23 kez Celta formasını giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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