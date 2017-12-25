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Celtic'in Yıldız Futbolcusu Moussa Dembele'ye Premier Ligden Dev Teklif

CELTİC'İN YILDIZ FUTBOLCUSU MOUSSA DEMBELE'YE PREMİER LİGDEN DEV TEKLİF

Celtic formasıyla iyi bir sezon geçiren Fransız futbolcu Moussa Dembele için Premier Lig ekiplerinden Brighton 20 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 25 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Celtic'in Yıldız Futbolcusu Moussa Dembele'ye Premier Ligden Dev Teklif(5/10)1

İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic forması giyen Moussa Dembele'ye İngiltere Premier Lig'den talip var.

Sky Sports'un haberine göre Brighton Fransız oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yapacak. İki kulübün anlaşması bekleniyor.

CELTIC İLE 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

21 yaşındaki yıldız futbolcunun Celtic ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Moussa Dembele, bu maçlarda toplam 8 gol atarken 3 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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