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Cem Uzan'ın lüks işletmesi çürümeye terk edildi

CEM UZAN'IN LÜKS İŞLETMESİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bir zamanların banka, sanayi, medya devleri arasında yer alan Uzanlar Grubunun, TMSF tarafından el konulan Antalya'daki lüks işletmesi çürümeye terk edildi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Cem Uzan'ın Lüks İşletmesi Çürümeye Terk Edildi(9/10)5

Bir zamanların banka, sanayi, medya devleri arasında yer alan Uzanlar Grubunun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Antalya'daki lüks işletmesinin son hali görenleri hayrete düşürdü. Saklıkent Kayak Merkezi'nin göbeğinde yer alan lüks işletme, harabe görüntüsüyle dikkat çekti.

HARABE HALİNE GELDİ

Antalya'nın 2 bin 200 rakımlı Beydağlar'ında yer alan Saklıkent Kayak Merkezi'nde kurulan 4 katlı turizm işletmesinin harabe hale geldiği, neredeyse tüm camlarının kırılarak içerisindeki bazı eşyaların alındığı gözlendi. En son TMSF'den TEDAŞ'a oradan da mahkeme kararıyla hazineye tescili gerçekleştiği öğrenilen işletme, bakımsızlıktan çürüme noktasına geldi.

"İÇLER ACISI BİR DURUM"

Öte yandan, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki eksiklikleri incelemek üzere bölgede toplantı gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, işletmeye girerek incelemelerde bulundu. İşletmenin durumunu 'içler acısı' olarak yorumlayan Karaloğlu, "Gördüğünüz gibi çok hazır bir bina, aslında milli bir servet bu hale gelmiş, içler acısı bir durum var. Bunu yapan nihayetinde bizim insanımız. Biz insanımızı eğitemiyoruz, kamu malını koruma noktasında hassasiyet istemiyoruz demek ki. Yazık olmuş. Burası hazineye tescili olduktan sonra işimiz biraz daha kolay, belki valiliğe tahsisini alıp, Büyükşehir Belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız hep beraber burayı gerçek çok prestijli bir noktaya taşıyabiliriz" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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