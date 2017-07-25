Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
Cem Yılmaz Yatakta Kopuyorduk Diyen Eski Sevgilisine Geri Döndü
Aykut Kocaman, Sturm Graz Maçında Kaleye Kameni'yi Koyacak
Kentsel Dönüşümle Yeni Ev Hayali Kuranlar Hüsrana Uğradı
Jennifer Lopez Transparan Elbisesiyle Nefesleri Kesti
Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
İstanbullular Cuma Gününe Dikkat! Sağanak Geliyor, Sıcaklık 5 Derece Birden Düşecek
Televizyona Gizli Kamera Yerleştiren Fetö'cüler, Polis Müdürüne Tuzak Kurdu
İsrail Geri Adım Attı, Mescid-İ Aksa'daki Dedektörleri Kaldırdı
Ege Denizi'nde Kriz Çıkaran İstihbaratın Abd'den Geldiği Ortaya Çıktı
En Zor Gruba Beşiktaş'ı Yazdılar! İşte Kartal'dan Çekinen Dev Kulüp
Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
Yerli İnsansız Hava Aracı Anka, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü
Tübitak Görevlisi Evde Deney Yaparken Patlama Oldu: Oğlunun Elleri Koptu!
Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
Afrin'deki Pkk/Ypg'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İhh Yetkilisi Dahil 15 Yaralı
Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar

Cem Yılmaz Yatakta Kopuyorduk Diyen Eski Sevgilisine Geri Döndü

CEM YILMAZ YATAKTA KOPUYORDUK DİYEN ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski sevgilisi Özge Sabuncu ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Sabuncu, Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk." demişti.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Cem Yılmaz Yatakta Kopuyorduk Diyen Eski Sevgilisine Geri Döndü(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde kötü yorumlara kızıp sosyal medyada paylaşımda bulunmayacağını söyleyen Cem Yılmaz, eski sevgilisinin paylaşımlarından kurtulamadı. Özge Sabuncu fotoğraf paylaşarak aşkı belgeledi.

AŞKIN BELGESİ ÖZGE'NİN PAYLAŞIMI OLDU

Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Özge Sabuncu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf aşkın belgesini ortaya çıkarttı. Sabuncu, birkaç ay önce Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk" diye yorum yazmıştı.

Özge Sabuncu'nun o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cem  Yılmaz  Yatakta  Kopuyorduk  Diyen  Eski  Sevgilisine  Geri  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER