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cem yılmaz'dan ajda pekkan sürprizi

CEM YILMAZ'DAN AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ

Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın kadrosuna Ajda Pekkan da dahil oldu.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:35
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan Ajda Pekkan Sürprizi(6/10)6


Cem Yılmaz'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Arif V 216'ya son katılan isim Süperstar Ajda Pekkan oldu.Cem Yılmaz Instagram hesabından Süperstar'ın "Arif V 2016'ya katıldığını duyurdu.



Ajda Pekkan ve Ozan Güven'in olduğu bir fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz paylaşımının altına "Ajda V Ben ! Hahhahhahhaa Ozan Güven pardon görmedim!!" notun düştü.



Ajda Pekkan ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Keyifli bir gündü :) Cem Yılmaz, Ozan Güven" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  Ajda  Pekkan  Sürprizi    haber

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