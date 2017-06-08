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cem yılmaz'dan 'ikizler' sürprizi!

CEM YILMAZ'DAN 'İKİZLER' SÜRPRİZİ!

Cem Yılmaz yeni filminde yer alan ikiz kızlar rolü için İzmirli reklam yıldızı avukat kardeşler Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma'yı seçti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:44
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan 'ikizler' Sürprizi!(8/10)8


Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filmlerinin devamı olan Arif V 216 filminin çekimleri dün başladı. Ünlü komedyen filmde oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosunu oynatacak. Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur'dan oluşan kemik kadrosunun yanısıra Cem Yılmaz, yeni filminde abisi Can Yılmaz, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Ediz Hun, Kubilay Aka, Mert Fırat, Özgür Emre Yıldırım, Şükrü Öyıldız, Kerem Alışık, Çağlar Çorumlu, Zeynep Kankonde, Tuncay Bayazıt ve Jeyan Tözüm'le çalışacak.



 



kaynak:vatan








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan    İkizler    Sürprizi    haber

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