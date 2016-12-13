

İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına kimse sessiz kalmıyor. Özellikle sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilerden biri de Cem Yılmaz'dan geldi. Ünlü isim Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki hain saldırılara tepkisini böyle gösterdi: "Teröre, insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin."







kaynak:milliyet