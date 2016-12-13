Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

cem yılmaz'dan teröre lanet paylaşımı!

CEM YILMAZ'DAN TERÖRE LANET PAYLAŞIMI!

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen alçak saldırılar sonrası ünlü isim Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terörü lanetledi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:46
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan Teröre Lanet Paylaşımı!(7/10)8


İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına  kimse sessiz kalmıyor. Özellikle sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilerden biri de Cem Yılmaz'dan geldi. Ünlü isim Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki hain saldırılara tepkisini böyle gösterdi: "Teröre, insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  Teröre  Lanet  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER