Cem Yılmaz yine özel hayatıyla gündemde! Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen bir genç kızın farklı tarihlerde ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden “Beşiktaş Levent” yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



Cem Yılmaz yine özel hayatıyla gündemde! Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen bir genç kızın farklı tarihlerde ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden “Beşiktaş Levent” yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Cem Yılmaz, son olarak eski sevgilisi işletmeci Lal Dedoğlu ve eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'le aynı masada görüntülenmiş, bu görüntüyle yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı.







kaynak:sabah