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cem yılmaz'ın gizemli güzeli aslin andonyan

CEM YILMAZ'IN GİZEMLİ GÜZELİ ASLİN ANDONYAN

Cem Yılmaz yine özel hayatıyla gündemde! Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen bir genç kızın farklı tarihlerde ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden “Beşiktaş Levent” yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:41
Puan Ver : Cem Yılmaz'ın Gizemli Güzeli Aslin Andonyan(8/10)5


Cem Yılmaz yine özel hayatıyla gündemde! Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen bir genç kızın farklı tarihlerde ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden “Beşiktaş Levent” yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Cem Yılmaz, son olarak eski sevgilisi işletmeci Lal Dedoğlu ve eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'le aynı masada görüntülenmiş, bu görüntüyle yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cem  Yılmaz  In  Gizemli  Güzeli  Aslin  Andonyan    haber

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