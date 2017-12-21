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Cemaat toplanıp takım için dua etti: Ataklarını ofsaytla kes ya Rabbim

CEMAAT TOPLANIP TAKIM İÇİN DUA ETTİ: ATAKLARINI OFSAYTLA KES YA RABBİM

Zonguldak Birinci Amatör Liginde lider olan Ereğlispor'un organize ettiği programda imam, takımın başarılı olması için cemaate dua ettirdi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Cemaat Toplanıp Takım İçin Dua Etti: Ataklarını Ofsaytla Kes Ya Rabbim(10/10)6

Zonguldak Birinci Amatör Küme Ereğli Grubu'nda ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Ereğlispor Kulübü tarafından camide düzenlenen programda imam, takımın başarılı olması için dua ettirdi.

Birinci Amatör Küme Ereğli Grubu'nda ilk yarıyı takımın lider tamamlamasının ardından kulüp tarafından hafta sonu başlayacak ikinci yarı öncesi ilçedeki Hacılar Camisi'nde program düzenlendi.

Ereğlisporlu futbolcuların belalardan ve kazalardan korunması için dua eden imam, şu ifadeleri kullandı:

"RAKİBİN ATAKLARINI OFSAYT İLE KES YA RABBİM"

"Zonguldak Ereğlispor oyuncularını kazadan beladan muhafaza eyle, maçlarda güç kuvvet ver, tüm sakatlıklardan, sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbim. Bu kardeşlerimizi, bu takımımızı kırmızı kartlardan muhafaza eyle, rakibin ataklarını ofsayt ile kes ya Rabbim. Bu kardeşlerimizin vurduğu toplar gol olsun, her maçta 3 puan nasip olsun.

Bu kardeşlerimizin arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve aile ortamını sen daim eyle ya Rabbim. Bu kardeşlerimizi kazadan, kem gözden, nazardan muhafaza eyle, vücutlarına sıhhat ihsan eyle, ömürlerine bereket ihsan eyle, kazançlarına helallikten bolluk ihsan eyle, hayırlı istikballer ihsan eyle ya Rabbim."

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Kulüp Başkanı Kaan Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu başlayacak ligin ikinci yarısı öncesi düzenledikleri programa tüm oyuncuların ve teknik heyetin katıldığını söyledi.

Ligde şampiyonluğu hedeflediklerini anlatan Kocaman, "Sakatlıklar, olumsuzluklar yaşanmaması için mevlit programı düzenledik. Allah'tan başka sığınacak kimse yok. Allah'ın izniyle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Düzenlediğimiz mevlit programında cami görevlisinin yaptırdığı dua ise oldukça anlamlıydı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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