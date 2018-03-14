Zeytin Dalı Harekâtı'nın 53'üncü gününde 5'i belde merkezi 216 noktayı terör örgütü PYD/PKK'dan alarak ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri Afrin İlçe merkezini çembere aldı. İlçedeki sivillerin çıkışı için güneyde bulunan Ayn Dara'dan Basute Köyü'ne doğru yaklaşık 3 kilometre genişliğinde bir koridor bırakıldı.

Koridor PKK/PYD kontrolünde olsa da TSK ve ÖSO'nun ateş menzilinde yer aldı. TSK ve ÖSO birlikleri koridor çevresine ve Afrin'deki hâkim tepelere konuşlandı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre teröristlere silah ve mühimmat sevkıyatının yapıldığı tüm ana yollar ele geçirildi.

GENELKURMAY: MERKEZ KUŞATILDI

Genelkurmay Başkanlığı da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlandığı biçimde sürdüğü, sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği ve sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Harekât kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekât için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren 46'sı son 24 saatte olmak üzere 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

KAÇIŞLAR HIZLANDI

Yaklaşık 6 yıldır PYD/PKK kontrolünde olan Halep'e bağlı Afrin'in kuşatılmasıyla birlikte ilçe merkezinden kaçışlar da hızlandı. Sivillerin rejim kontrolündeki Nubul Zehra bölgesi ile ÖSO denetiminde bulunan Azez'deki güvenli bölgelere geçtiği bildirildi. Bazı grupların da Münbiç tarafına yöneldikleri belirtildi.

Sivillerin ilçeden ayrılmasının ardından meskûn mahal operasyonlarının başlatılacağı bildirildi. Hem TSK hem de ÖSO, meskûn mahal operasyonu için Afrin çevresine özel eğitimli takviye birlikler gönderdi.

11 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Afrin'in batısında bulunan Şeyh Hadid hattında Mağaracı, Dermeşkanlı, Masarcık, Zuraygat, Kavurkan, Meşmuş ve Kilah köyleri teröristlerden temizlendi. Cinderes Beldesi'nin güneydoğusunda ve İdlib'in kuzeyindeki TSK gözlem noktasına yakın bölgede bulunan Gazeviye Köyü ile yine Cinderes'e bağlı Karabaş, İskan (Eksen) ve Aşağı Kefer Dali köyleri PKK/PYD'den alındı. Cinderes'te ayrıca teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Çatışmalarda 3 ÖSO komutanı yaşamını yitirirken, kadın teröristlerin de aralarında bulunduğu 18 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

TÜNELLERİ YARIM BIRAKIP KAÇTILAR

Afrin'in doğusundaki Halidiye Köyü'nde kilometrelerce uzunlukta tünel ele geçirildi. Tünellerin bazılarının inşaatının yarım bırakıldığı teröristlerin kaçtığı öğrenildi. Kubla Köyü'nde de teröristlerin yaptığı gözetleme kulesi, TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti. PKK/PYD'nin, belde ve kırsaldaki savunma hatlarının kırılmasının ardından direniş gösteremeden mevzilerinden kaçtıkları öğrenildi.

Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde az sayıdaki keskin nişancının birliklere saldırdığı kaydedildi. Operasyon boyunca aralarında kadın YPJ'lilerin de bulunduğu yaklaşık 100 terörist yakalandı, onlarcası teslim oldu. Afrin'de 2 bin teröristin de çukur kazdığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada