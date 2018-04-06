Bir Dönem Galatasaray'ın İstediği Tuchel, Psg'nin Başına Geçti
4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
'fetö'cüler Firar Etti' İddiasına Resmi Açıklama Geldi
Üniversite Kurbanları, Kana Bulanan Kampüsten Uğurlandı! Öfke Ve Gözyaşları Birbirine Karıştı
Bakan Soylu, Uyuşturucu Satıcısı Pkk İle Aynı Deyip Yeni Stratejileri Anlattı
İki Ayda 2 Bin Kişi Daha Milyoner Oldu
Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Polis, Bahis Operasyonunda Yakalanan Çetenin 109 Milyon Liralık Mal Varlığına El Koydu
Tavan Arasına Gizlemişler! Metruk Binada Patlamamış El Bombaları Bulundu
İlk Vukuatı Değilmiş! Özel Kreşte Öğretmen 3,5 Yaşındaki Kızın Kolunu Kapıya Sıkıştırdı
Son Dakika! Ankara'da 4 Fetö Sanığı, Duruşma Salonundan Kaçtı
Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 Bin 560 Astsubay Alacak
Kaynanalar Dizisinin Tijen'i Sevda Aydan Hayatını Kaybetti
Havalimanında Cübbe Ve Sarık Kavgası: Terbiyesizlik Yapma
Galatasaray, Yeni Golcüyle Büyük Ölçüde Anlaştı
Cenaze Töreninde Gerginlik! Rektörün Üzerine Yürüdüler
Eşi Aşerince Yaptığı Katkısız Hamburgerler Sınırları Aştı
Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Üniversite Vahşetinin Ardından Acı Bekleyiş!

CENAZE TÖRENİNDE GERGİNLİK! REKTÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER


Cenaze töreninde gerginlik! Rektörün üzerine yürüdüler
Tarih : 06 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Cenaze Töreninde Gerginlik! Rektörün Üzerine Yürüdüler(10/10)6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede saat 11.00'de tören düzenlendi. Törenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine gönderildi.

ÜNİVERSİTE KATLİAMINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenaze  Töreninde  Gerginlik  Rektörün  Üzerine  Yürüdüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER