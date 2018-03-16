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Cenazesi karışan gurbetçi, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

CENAZESİ KARIŞAN GURBETÇİ, ESKİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Almanya Berlin'de yaşamını yitiren ve aynı kentte ölen bir Türk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla Amasya'ya götürülen cenaze memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Cenazesi Karışan Gurbetçi, Eskişehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı(7/10)3

Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını yitiren ve aynı kentte ölen bir Türk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla Amasya'ya götürülen Raif Yüksel'in (83) cenazesi, memleketi Eskişehir'in Çiftler ilçesinde toprağa verildi.

CENAZELER KARIŞMIŞTI

Geçen 10 Mart'ta Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını yitiren Raif Yüksel'in cenazesi, yanlışlıkla, aynı kentte ölen Halis Cesur'un yakınları tarafından alınarak uçakla önce Samsun'a, oradan da Amasya'ya götürüldü. Toprağa verildikten sonra cenazenin Cesur değil, Eskişehirli olan Yüksel'e ait olduğu anlaşıldı. Halis Cesur'un Almanya'da kalan cenazesi Amasya'ya gönderilirken, Raif Yüksel'in cenazesi de mezardan çıkartılarak önce Samsun'dan uçakla İstanbul'a, oradan da kara yoluyla memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. Beş çocuk babası Raif Yüksel için bugün öğle Abbas Halim Paşa Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Camideki cenaze törenine ölen Raif Yüksel'in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

DEFNEDİLDİKTEN 2 SAAT SONRA KARIŞIKLIK ANLAŞILDI

Almanya'da yaşayan Nuri Yüksel, babasının cenazesinin yanlışlıkla Amasya'ya götürüldüğünü söyledi. Yüksel olayı şöyle anlattı: "47 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşamaktayız. Babamız 10 Mart'ta vefat etti. Oradaki Şehitlik Camii'nde bir karışıklık oldu. Karışıklık şundan kaynaklandı: Salı günü biz cenazemizi yıkamak için gitmiştik. Orada görevli olan kişiler ile beraber cenazelere baktığımızda babamızı göremedik. Görevliler bir telaş içine girdi. Araştırmaya başladılar. Araştırdıktan sonra babamızın cenazesinin pazartesi günü uçakla Samsun'a, oradan da Amasya'ya gönderildiği tespit edildi. Biz o gün gıyabi cenaze namazı kıldık. Babamın cenazesi Amasya'dan Eskişehir'e gönderildi. Amasya'da babamın cenazesi defnedildikten 2 saat sonra yanlışlık ortaya çıkıyor." Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Raif Yüksel'in cenazesi, Abbas Halim Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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