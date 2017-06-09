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cengiz, emre mor'dan daha iyi bir oyuncu

CENGİZ, EMRE MOR'DAN DAHA İYİ BİR OYUNCU

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Türk futbolunda kendileri gibi altyapıya önem veren kulüplerin çoğalmasıyla her şeyin değişeceğini söyledi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:59
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Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün düzenlediği "İstikrarın antrenör gelişimi ve kulüp yapılanması üzerine etkisi" konulu panelde konuşan Eroğlu, Altınordu'ya Türk futbolunun kurtuluşu gözüyle bakıldığını belirtti.



Bu noktaya ulaşabilmek için 10 yıldır sistemli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Eroğlu, "Bizimle aynı yolda yürüyebilecek 5-10 tane daha kulüp çıksa her şey değişecek." dedi.



 



kaynak:sabah








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