CENGİZ ÜNDER ALEV ALDI! NAPOLİ DEPLASMANINDA DA GOLÜ ATTI
İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Napoli, ile karşılaşan Roma'da Milli oyuncu Cengiz Ünder maçın 7. dakikasında attığı golle son 6 maçta 6'ıncı golünü attı.
Cengiz Ünder'in son kurbanı Napoli oldu. Serie A'nın 27. haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma deplasmanda Napoli ile karşılaştı.
SKORU EŞİTLEYEN GOLÜ ATTI
Çok hızlı başlayan dev mücadelede Napoli 6. dakikada Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
1 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nainggolan'on pasında kaleci Reina'nın bakışları arasında golünü atarak skoru 1-1'e getirdi.
Kaynak: haberinburada
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