CENGİZ ÜNDER ATTI, ROMA EVİNDE KAZANDI
İtanya Serie A'da Roma, Cengiz Ünder'in bir gol ile yıldızlaştığı maçta sahasında konuk ettiği Genoa'yı 2-1 mağlup etti.
Serie A'da 33. hafta mücadelesinde Roma ile Genoa karşı karşıya geldi.
PERDEYİ CENGİZ AÇTI
Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı ve attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi.
İlk devrede başka gol olmadı ve Roma, Genoa karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Roma 52. dakikada Zukanovic'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Genoa 61. dakikada Lapadula ile farkı 1'e indirmesine karşın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 64'e çıkardı. Genoa ise 38 puanda kaldı.
MİLLİ FUTBOLCU 77 DAKİKA SAHADA KALDI
Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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