UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, evinde karşılaştığı Barcelona'yı 4-1'in rövanşında 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Cengiz, sonradan oyuna girerek 3. golün asistini yaparak takımının turunu geçmesini sağladı. Genç futbolcu, bu sezon transfer olduğu Roma'da gösterdiği performansla adından dünya basınında sıkça söz ettiriyor.

YILDIRAY, NURİ VE ARDA FİNALE YÜKSELDİ

20 yaşındaki futbolcu, Roma'nın yarı finale çıkmasıyla genç yaşına rağmen Türk futbolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 7 Türk futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamaya hak kazandı. Geride kalan 7 futbolculardan sadece 4'ü yarı finalde süre aldı. Cengiz, böylece UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finalde yar alan 8. Türk futbolcu olacak. Bu isimler arasından Yıldıray Baştürk, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın takımları finale çıkma başarısı göstermişti.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde oynamaya hak kazanan Türk futbolcular şöyle:

Berkant Göktan (Bayern Münih) (1998-1999) (Oynamadı)

Yıldıray Baştürk (Bayern Leverkusen) (2001-2002)

Okan Buruk (Inter) (2002-2003) (Oynamadı)

Emre Belözoğlu (Inter) (2002-2003)

Hamit Altıntop (Bayern Münih, Real Madrid) (2009-2010, 2011-2012)

Nuri Şahin (Borussia Dortmund) (2012-2013)(Oynamadı)

Arda Turan (Atletico Madrid) (2013-2014)

Kaynak: haberinburada