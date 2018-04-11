CENGİZ ÜNDER'DEN BARCELONA PAYLAŞIMI: GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASIYIZ
Milli gururumuz Cengiz Ünder, Barcelonayı 3-0 yenerek yarı finale çıktıkları maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: Geri dönüşlerin hastasıyız.
UEFA Şampiyonlar Liginde Barcelona'yı 3-0 mağlup edip yarı finale kalan Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder'den maç sonu bir paylaşım geldi.
Roma'ya turu getiren Kostas Manolas'ın golünde kornerden asisti yapan Cengiz Ünder, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj verdi.
"GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASIYIZ"
Cengiz Ünder yaptığı paylaşımda karşılaşmadan fotoğraflar kullanıp "Geri dönüşlerin hastasıyız" mesajını yazdı.
İşte Cengiz Ünder'in maç sonundaki paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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