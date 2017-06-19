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cengiz ünder'e 40 milyonluk teklif!

CENGİZ ÜNDER'E 40 MİLYONLUK TEKLİF!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder'e Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor...

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:18
Puan Ver : Cengiz Ünder'e 40 Milyonluk Teklif!(8/10)5


HOLLANDALILAR İZLEMEYE ALDI



Bir süredir, efsane teknik adam Bielsa'nın çalıştırdığı Fransız ekibi Lille'in takibinde yer alan genç yıldız için bu kez de Hollanda'dan PSV Eindhoven'ın harekete geçtiği iddia edildi.



10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Hollanda basını, Başakşehir'in henüz 19 yaşındaki kanat oyuncusu için, PSV'nin Başakşehir'e 10 milyon Euro'luk (40 milyon TL) bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.



BAŞAKŞEHİR BIRAKMAYACAK



Cengiz'i bir sezon daha takımda tutmak ve Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulundurmak isteyen Başakşehir'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor. Edinilen bilgi bu yanıt olumsuz olacak.



 



kaynak:sabah








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