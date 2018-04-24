İtalya Serie A'da Roma formasıyla ilk sezonunda harikalar yaratan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın menajerlerinden Ömer Uzun, Cengiz'in Roma'dan önce Manchester City ile anlaştığını belirtti.

"ROMA'YA GİTMESİ DAHA İYİ OLDU"

İtalya basınına konuşan Uzun, "Manchester City ile sözleşme imzalamaya hazırdı. Bundan mutlu değildim. Başakşehir Başkanı'nı aradım ve Roma ile görüşmesini söyledim. Senin için görüşeceğim dedi. Cengiz çok olgun birisi. Büyük bir star olma potansiyeli var. Teknik direktör Eusebio Di Francesco ve Sportif Direktör Monchi ile birlikte çalışması onun için daha iyi oldu" dedi.

"BÜYÜK KULÜPLER İZLİYOR"

Cengiz Ünder'in en az 2 yıl daha Roma'da kalacağını belirten Ömer Uzun, "Büyük kulüplerin Cengiz'i izlediğini inkar edemem. Onlar da gösterdiği performans karşısında şaşırıyorlar. Benim tavsiyem en az 2 yıl daha Roma'da kalması. Daha da gelişmeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada