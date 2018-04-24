Cengiz Ünder'in Menajeri Açıkladı: Manchester City İle Anlaştı
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Cengiz Ünder'in menajeri açıkladı: Manchester City ile anlaştı

CENGİZ ÜNDER'İN MENAJERİ AÇIKLADI: MANCHESTER CİTY İLE ANLAŞTI

Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun, milli futbolcunun Roma'dan önce Manchester City ile anlaştığını söyledi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Cengiz Ünder'in Menajeri Açıkladı: Manchester City İle Anlaştı(8/10)4

İtalya Serie A'da Roma formasıyla ilk sezonunda harikalar yaratan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın menajerlerinden Ömer Uzun, Cengiz'in Roma'dan önce Manchester City ile anlaştığını belirtti.

"ROMA'YA GİTMESİ DAHA İYİ OLDU"

İtalya basınına konuşan Uzun, "Manchester City ile sözleşme imzalamaya hazırdı. Bundan mutlu değildim. Başakşehir Başkanı'nı aradım ve Roma ile görüşmesini söyledim. Senin için görüşeceğim dedi. Cengiz çok olgun birisi. Büyük bir star olma potansiyeli var. Teknik direktör Eusebio Di Francesco ve Sportif Direktör Monchi ile birlikte çalışması onun için daha iyi oldu" dedi.

"BÜYÜK KULÜPLER İZLİYOR"

Cengiz Ünder'in en az 2 yıl daha Roma'da kalacağını belirten Ömer Uzun, "Büyük kulüplerin Cengiz'i izlediğini inkar edemem. Onlar da gösterdiği performans karşısında şaşırıyorlar. Benim tavsiyem en az 2 yıl daha Roma'da kalması. Daha da gelişmeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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