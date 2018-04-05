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Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

CENGİZ ÜNDER'İN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sakatlığı nedenniyle Roma'da 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder, Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara dönecek.

Tarih : 05 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Cengiz Ünder'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu(10/10)6

İtalya Serie A takımlarından Roma'da oynayan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle takımının son iki maçını kaçıran Cengiz, Roma derbisinde kadrodaki yerini alacak.

Cengiz Ünder'in 15 Nisan'da oynanacak Roma - Lazio derbisinde sahalara döneceği açıklandı.

2 MAÇ DAHA YOK

Genç yıldızın Serie A'da oynanacak Fiorentina ve Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da yerini alamayacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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