Sakatlığı nedenniyle Roma'da 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder, Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara dönecek.

İtalya Serie A takımlarından Roma'da oynayan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle takımının son iki maçını kaçıran Cengiz, Roma derbisinde kadrodaki yerini alacak.

Cengiz Ünder'in 15 Nisan'da oynanacak Roma - Lazio derbisinde sahalara döneceği açıklandı.

2 MAÇ DAHA YOK

Genç yıldızın Serie A'da oynanacak Fiorentina ve Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da yerini alamayacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada