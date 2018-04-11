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CENGİZ ÜNDERLİ ROMA MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ! YOK BÖYLE GERİ DÖNÜŞ


Cengiz Ünderli Roma mucizeyi gerçekleştirdi! Yok böyle geri dönüş
Tarih : 11 Nisan 2018, 00:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma taraftarı önünde Barcelona'yı konuk etti. İlk maçta rakibine 4-1 mağlup olan Roma, İtalya'da Barcelona'yı 3-0 yendi ve tarihi bir başarıya imza atarak adını yarı finale yazdırdı.

Roma'ya Barcelona karşısında galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada penaltıdan Daniele De Rossi ve 82. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Kostas Manolas kaydetti.

TURU GETİREN GOLÜN PASI CENGİZ ÜNDER'DEN

Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder son 18 dakikada görev yaptı. Cengiz 72. dakikada Patrik Schick yerine oyuna dahil oldu. Cengiz, Manolas'ın attığı kafa golünde korneri kullanan isimdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kalan iki maçı 11 Nisan'dan oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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