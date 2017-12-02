Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Cengiz Ünderli Roma Sahasında SPAL'ı 3-1 Mağlup Etti

CENGİZ ÜNDERLİ ROMA SAHASINDA SPAL'I 3-1 MAĞLUP ETTİ

Milli Yıldız Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma sahasında SPAL'ı 3-1 mağlup etti.

Tarih : 02 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Cengiz Ünderli Roma Sahasında Spal'ı 3-1 Mağlup Etti(9/10)5

İtalya Serie A'da Roma sahasında Spal'ı konuk etti.

SOYUNMA ODASINA ROMA ÖNDE GİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip takımın 10 kişi kalmasıyla Roma oyun hakimiyetini eline geçirdi. 19. dakikada Edin Dzeko, 32. Kevin Strootman'ın attığı gollerle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda ise ilk yarıya oranla her iki takım biraz daha durgun bir futbol sergiledi. 53. dakikada Lorenzo Pellegrini durumu 3-0'a getirdi. Bu golden 2 dakika sonra konuk ekip SPAL penaltı kazandı. Federico Viviani'nin kullandığı penaltı atışında kaleci topu yumrukladı. Üst direğe çarpan top tekrar Viviani'nin önünde kaldı. Bu sefer düzgün bir vuruş yapan futbolcu farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Roma'nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 64 dakika yerini Patrik Schick'e bıraktı. Genç futbolcu en son 25 Eylül tariğhinde oynanan Crotone maçında forma giymişti.

Bu sonucun ardından Roma puanını 34'e çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cengiz  Ünderli  Roma  Sahasında  Spal  I  3-1  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER