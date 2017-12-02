İtalya Serie A'da Roma sahasında Spal'ı konuk etti.

SOYUNMA ODASINA ROMA ÖNDE GİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip takımın 10 kişi kalmasıyla Roma oyun hakimiyetini eline geçirdi. 19. dakikada Edin Dzeko, 32. Kevin Strootman'ın attığı gollerle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda ise ilk yarıya oranla her iki takım biraz daha durgun bir futbol sergiledi. 53. dakikada Lorenzo Pellegrini durumu 3-0'a getirdi. Bu golden 2 dakika sonra konuk ekip SPAL penaltı kazandı. Federico Viviani'nin kullandığı penaltı atışında kaleci topu yumrukladı. Üst direğe çarpan top tekrar Viviani'nin önünde kaldı. Bu sefer düzgün bir vuruş yapan futbolcu farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Roma'nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli yıldız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 64 dakika yerini Patrik Schick'e bıraktı. Genç futbolcu en son 25 Eylül tariğhinde oynanan Crotone maçında forma giymişti.

Bu sonucun ardından Roma puanını 34'e çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Kaynak: haberinburada