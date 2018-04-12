CENGİZ'İN YIKTIĞI BARCELONA'DA INİESTA, KABUSU DEVRE ARASINDA GÖRMÜŞ
Barcelona, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Roma'ya yenilip Şampiyonlar Liginden elenirken Andres Iniesta'nın devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı uyarılar ortaya çıktı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 4-1'lik galibiyeti koruyamayıp Roma'ya 3-0 yenildi ve turnuvanın dışına kaldı. Devre arasında ise Andres Iniesta'nın yaptığı uyarılar dikkat çekti.
İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken Iniesta, takım arkadaşları Sergi Roberto ve Samuel Umtiti'ye "Eğer böyle devam edersek, yakında eleniriz" sözlerini kullandı. İspanyol televizyonuna yansıyan bu görüntülerde Iniesta'nın bir hayli sinirli olduğu gözlemlendi.
OYUNDAN ÇIKMASINA ÇOK SİNİRLENDİ
Roma 2-0 öndeyken Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, ilk değişiklik hakkını kullanıp Iniesta yerine Andre Gomes'i oyuna dahil etmişti. Iniesta, bu değişikliğe çok sinirlenip yedek kulübesinde su şişesini fırlatmıştı. Barcelona, bu değişikliğin 2 dakika sonrasında 3. golü kalesinde görmüştü.
SENE SONU AYRILIK MESAJI
Andres Iniesta, elenmelerinin ardından takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermiş, "Bu maç, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçım olabilir" şeklinde konuşmuştu.
Kaynak: haberinburada
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