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Cenk izin istedi: Böyle teklif bir daha ne zaman gelir

CENK İZİN İSTEDİ: BÖYLE TEKLİF BİR DAHA NE ZAMAN GELİR

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Everton'ın teklifi sonrası "Böyle bir teklif bir daha ne zaman gelir bilemiyorum. Giderken kulübüme yüklü bonservis bedeli kazandırmak istiyorum." sözleriyle izin istedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Cenk İzin İstedi: Böyle Teklif Bir Daha Ne Zaman Gelir(10/10)6

Everton ile neredeyse her konuda anlaşan ve Beşiktaş Yönetimi'nin son kararını beklemeye başlayan Cenk Tosun'un, yönetime haber göndererek Premier Lig'de oynamayı çok arzuladığını ilettiği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞLI CENK OLARAK İZİN İSTİYORUM"

Tatilini Londra geçiren siyah - beyazlı golcünün yönetimle görüşerek, "Böyle bir teklif bir daha ne zaman gelir bilemiyorum. Benim transferde tek bir kıstasım vardı. O da giderken kulübüme de para kazandırmak. Şükürler olsun ki tarihin en iyi tekliflerinden biri geldi. Hem kariyerimde yeni bir sayfa açmak hem de kulübüme böylesine yüklü bir bonservis bedeli kazandırmak istiyorum. O yüzden ben Beşiktaşlı Cenk Tosun olarak sizden izin istiyorum" dediği belirlendi.

SON PAZARLIK YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin ise Cenk'in bu isteği karşısında, "Senin bu kulübe gelirken yaptığın fedakarlıkları kim unutabilir. Başka kulüpler sana daha fazla ücretler vermesine rağmen sen Beşiktaş duruşunu gösterdin. Sen bu camiaya çok şey vermişken mutlaka karşılığını bulacaksın. Sana daha iyi teklifler geleceğini bildiğimiz için, yaz transfer döneminde gidişine onay vermedik. Şu an çok daha iyi bir teklif geldi. Belki de kalsan, bundan daha iyisi de gelebilir ama senin için gereken neyse devre arasında yapılacak" ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak gidişine onay verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki kulüp arasındaki ödeme takviminin, ortak bir noktaya gelmesi halinde, Cenk Tosun ile vedalaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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