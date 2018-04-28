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Cenk Tosun attı, Everton kazandı

CENK TOSUN ATTI, EVERTON KAZANDI

İngiltere Premier Lig'de Huddersfield Town deplasmanında 39. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen Everton, 77. dakikada Gueye'nin golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Cenk Tosun Attı, Everton Kazandı(10/10)6

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-0 yendi.

CENK TOSUN'UN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Everton, karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GUEYE MAÇA SON NOKTAYI KOYDU

Idrissa Gueye'nin 77. dakikadaki golüyle farkı artıran Everton, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

CENK 72. DAKİKADA YERİNİ NİASSE'YE BIRAKTI

Everton formasıyla 5. golünü kaydeden 26 yaşındaki Cenk Tosun, 72. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e çıkarırken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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