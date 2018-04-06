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Cenk Tosun: Bana Tosun Paşa Demeyi Beşiktaş Taraftarından Öğrenmişler

CENK TOSUN: BANA TOSUN PAŞA DEMEYİ BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ÖĞRENMİŞLER

Premier Ligde Everton forması giyen Cenk Tosun, "Everton taraftarının bana Tosun Paşa dediklerini duydum. Beşiktaş taraftarı ile konuşmuşlar ve onlardan öğrenmişler." dedi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Cenk Tosun: Bana Tosun Paşa Demeyi Beşiktaş Taraftarından Öğrenmişler(9/10)5

Everton ile form yakalayan ve gollerini sıralayan Milli forvet Cenk Tosun, Liverpool ile oynanacak derbi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL DERBİSİNDE BEKLENTİ BÜYÜK"

Liverpool ile oynayacakları derbi maçını da değerlendiren Cenk Tosun, "Büyük maçları seviyorum. Ne beklendiğini biliyorum. Bu maçın kulüp ve taraftarlar açısından önemini de biliyorum. Liverpool maçını çok ciddiye alıyorum. Bir maçtan daha fazlası. Eğer bir şehirde birden çok büyük takım varsa, bu maçların anlamı çok büyüktür." şeklinde konuştu.

" BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI İLE KONUŞMUŞLAR"

Everton taraftarlarının kendisine Tosun Paşa demesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Milli yıldız, "Everton taraftarı çok özel. Çok konuşkan ve sıcak kalpliler. Bana Tosun Paşa dediklerini duydum ve bundan çok memnun oldum. Beşiktaş taraftarları ile konuşmuşlar ve oradan öğrenmişler." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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