İngiliz ve Almanların ardından Çin ekipleri de Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'u listeye aldı.



İngiliz ve Almanların ardından Çin ekipleri de Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'u listeye aldı. Çin'den 3 kulübün, golcü futbolcu için teklifte bulunacağı öğrenildi. İngiltere'den Tottenham ile Almanya'dan Leverkusen'in scoutları bir süredir Cenk için Beşiktaş maçlarını tribünden izliyor.



2019'a kadar sözleşmesi olan yıldız futbolcu, bu sezon 37 maçta 20 gol attı. Cenk son olarak attığı iki golle A Milli Takım'a Finlandiya karşısında galibiyeti getirdi.







kaynak:sabah