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Cenk Tosun: Daha farklı bir skorla bitebilirdi

CENK TOSUN: DAHA FARKLI BİR SKORLA BİTEBİLİRDİ

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, 3-0 kazandıkları Galatasaray derbisi için "Daha farklı bir skorla da bitirebilirdik" dedi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Cenk Tosun: Daha Farklı Bir Skorla Bitebilirdi(10/10)6

Beşiktaş, Süper Ligin 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun, "Taraftarımız 90 dakika hiç susmadı. Takım arkadaşlarımda inanılmaz oynadı. Maç 3-0 bitti ama daha farklı da bitebilirdi. 1-0 iken bomboş kaldığımız pozisyonları kaçırdık. Ondan sonra Dusko'nun sağ ayağı doksana gol atması bizleri çok şaşırttı ve sevindirdi" diye konuştu.

"TRANFER İLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Kendi ile ilgili transfer dedikodularının hatırlatılması üzerine Tosun, "Transfer ile alakalı ben bir şey demek istemiyorum. Başkanımız gerekenleri söyledi. Negredo'nun gol atması çok güzel. Bazen takımı ben sırtlayacağım, bazen o" diye cevap verdi.

"HER MAÇA FARKLI TAKTİKLE ÇIKIYORUZ"

Oğuzhan ve Tolgay'ın çok iyi oynadığını belirten başarılı golcü, "Talisca olunca daha çift forvet gibi oynuyoruz. Her maça farklı taktik ile çıkıyoruz. Hoca da bugün bunu uygun gördü. İyi bir maç çıkardık. Taraftarımız da gene çok iyiydi. Onlar beni, ben de onları alkışladım" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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