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cenk tosun, gole hasret kaldı

CENK TOSUN, GOLE HASRET KALDI

Spor Toto Süper Lig'de son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan Beşiktaşlı futbolcu, 527 dakikadır fileleri havalandıramıyor.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:38
Puan Ver : Cenk Tosun, Gole Hasret Kaldı(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'de son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan Beşiktaşlı futbolcu, 527 dakikadır fileleri havalandıramıyor. Ligde 16 golü bulunan Cenk Tosun, son haftaların formda ismi Vagner Love'ın 15 gole ulaşmasıyla kalan maçlarda gol krallığı yarışında zorlu bir rekabetin içine girdi.



Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki suskunluğuyla dikkati çekiyor.



Bu sezon takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk, ligin son haftalarında suskunluğa büründü. Süper Lig'deki son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan siyah-beyazlı oyuncu, sonraki 5 haftada topu filelerle buluşturmayı başaramadı.



Son olarak Akhisar Belediyespor maçının 13. dakikasında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, 527 dakika buna hasret kaldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cenk  Tosun  Gole  Hasret  Kaldı    haber

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