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Cenk Tosun müthiş paraya Everton'da

CENK TOSUN MÜTHİŞ PARAYA EVERTON'DA

İngiliz basınından Guardian, Everton'ın Cenk Tosun transferi için Beşiktaş'la 28 milyon euroya anlaştığını yazdı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Cenk Tosun Müthiş Paraya Everton'da(7/10)3

Adı bir çok Avrupa kulübüyle anılan veBeşiktaş'tan ara transferde ayrılacağı konuşulan Cenk Tosun konusuna önemli bir gelişme yaşandı.

28 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

The Guardian Spor servisinin editörlerinden Ed Aarons, kişisel Twitter hesabında "Everton, Cenk Tosun transferi konusunda Beşiktaş ile 25 milyon pound'a (28 milyon Euro) anlaştı. Golcünün transfer sezonu açıldığında Everton'a gelmesi bekleniyor" diye yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Cenk Tosun, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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