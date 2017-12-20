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Cenk Tosun Şampiyonar Ligi tarihine geçti

CENK TOSUN ŞAMPİYONAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Şampiyonlar Liginde Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.

Tarih : 20 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Cenk Tosun Şampiyonar Ligi Tarihine Geçti(7/10)3

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Liginin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu.

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı akrobatik golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto'ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas'ı avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

İKİ GOLÜ DE PORTEKİZ EKİPLERİNE ATTI

Milli futbolcunun attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrıca dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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