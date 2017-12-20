Şampiyonlar Liginde Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Liginin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu.

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı akrobatik golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto'ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas'ı avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

İKİ GOLÜ DE PORTEKİZ EKİPLERİNE ATTI

Milli futbolcunun attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrıca dikkati çekti.

Kaynak: haberinburada