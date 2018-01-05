Sezonun flaş transferini yaparak Everton'a giden Cenk Tosun, 27 milyon Euro bonservis bedeliyle, Türkiye'den giden tüm oyuncular arasında açık ara ilk sıraya yerleşti. Cenk Tosun'un 122.3 milyon TL bonservis bedeli borsada 172 şirketin piyasa değerini geride bıraktı. Bu rakamla Tosun, Türkiye'nin aylık ortalama 3.5 milyar dolar olan cari açığının yüzde 1'ini tek başına kapatmış olacak

REKOR MOUSSA SOW'A AİTTİ

Bundan önce en yüksek bedelle dışarıya satılan futbolcu unvanı 17 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye giden Moussa Sow'a aitti. Cenk'in rekor transferi Türkiye'nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede. Öyle ki, 27 milyon Euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye'nin aylık açığının yüzde 1'i de karşılanmış oldu.

BORSADA 172 ŞİRKETİ SOLLADI

Habertürk'e göre Cenk Tosun'un 122.3 milyon TL bonservis bedeli borsada 172 şirketin piyasa değerini geride bıraktı. Tosun'un bonservisi 413 şirketli Borsa İstanbul'da piyasa değerinde 241'inci sırada yer alıyor. Tosun, Avrasya GMYO'nun hemen altında yer alırken, dev şirketleri de geride bıraktı.

ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK TEBRİĞİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Cenk Tosun'u tebrik ederek, "Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. Şimşek, "80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada