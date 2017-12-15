CENK TOSUN'A BÜYÜK ONUR! 'EN İYİ'YE ADAY GÖSTERİLDİ
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golüne aday gösterildi.
UEFA, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un deplasmanda Porto'ya attığı golü Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golüne aday gösterdi.
Muhteşem bir sezona imza atan milli futbolcu, siyah-beyazlıların Porto'yu 3-1 yendiği maçta Casillas'ı uzaktan attığı şutla mağlup etmeyi başarmıştı.
İŞTE CENK'İN ZORLU RAKİPLERİ
Cenk'in haricinde listede Bale, El Sharaawy, Griezmann, Dzeko ve Mane'nin golleri bulunuyor.
BENFICA'YA ATTIĞI GOL, YILIN GOLÜ SEÇİLMİŞTİ
Cenk Tosun'un geçen sezon Benfica'ya attığı akrobatik gol, yılın golü oylamasında birinci seçilmişti.
Kaynak: haberinburada
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