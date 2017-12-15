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Cenk Tosun'a büyük onur! 'En iyi'ye aday gösterildi

CENK TOSUN'A BÜYÜK ONUR! 'EN İYİ'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golüne aday gösterildi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 08:50
Puan Ver : Cenk Tosun'a Büyük Onur! 'en İyi'ye Aday Gösterildi(8/10)4

UEFA, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un deplasmanda Porto'ya attığı golü Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golüne aday gösterdi.

Muhteşem bir sezona imza atan milli futbolcu, siyah-beyazlıların Porto'yu 3-1 yendiği maçta Casillas'ı uzaktan attığı şutla mağlup etmeyi başarmıştı.

İŞTE CENK'İN ZORLU RAKİPLERİ

Cenk'in haricinde listede Bale, El Sharaawy, Griezmann, Dzeko ve Mane'nin golleri bulunuyor.

BENFICA'YA ATTIĞI GOL, YILIN GOLÜ SEÇİLMİŞTİ

Cenk Tosun'un geçen sezon Benfica'ya attığı akrobatik gol, yılın golü oylamasında birinci seçilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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