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Cenk Tosun'a kara haberi hocası verdi

CENK TOSUN'A KARA HABERİ HOCASI VERDİ

Everton Menajeri Sam Allardyce, takımın forvet oyuncusu Oumar Niasse'ın formda olduğunu söyleyerek Watford karşısında Cenk Tosun'u yedek oturtacağının sinyallerini verdi.

Tarih : 24 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Cenk Tosun'a Kara Haberi Hocası Verdi(7/10)3

Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Everton'daki geleceği tartışma konusu olan İngiliz teknik adam, Dubai kampında başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Cenk Tosun'u Watford karşısında ilk 11'de başlatmayacağının sinyallerini verdi.

"OMAR NIASSE HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

Takımın diğer forveti Oumar Niasse hakkında 'hiç olmadığı kadar iyi' yorumunda bulunan Allardyce, santrfor mevkisinde yaşanan rekabetin oldukça sert olduğunu ifade etti.

Bazı Everton taraftarları ise Sam Allardyce'ın forvet tercihini sert bir dille eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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