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Cenk Tosun'dan Afrin'deki Mehmetçik'e Duygulandıran Mesaj

Cenk Tosun'dan Afrin'deki Mehmetçik'e duygulandıran mesaj

CENK TOSUN'DAN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'E DUYGULANDIRAN MESAJ

giyen Cenk Tosun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin kendisi için çektiği videoya cevap verdi.

Tarih : 12 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Cenk Tosun'dan Afrin'deki Mehmetçik'e Duygulandıran Mesaj(7/10)3

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin kendisi için çektiği videoya cevap verdi.

"AFRİN'DEKİ KARDEŞLERİME SEVGİ DOLU SELAMLAR"

Askerlerin "Afrin'den Cenk Tosun'a selam olsun" diyerek çektiği videoya Twitter hesabından cevap veren golcü futbolcu, "Afrin'deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım, çok duygulandım. Gerçekten kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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