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Cenk Tosun'dan ilginç detay: İyi ki hava nemliydi

CENK TOSUN'DAN İLGİNÇ DETAY: İYİ Kİ HAVA NEMLİYDİ

Everton'ın Brighton'ı kendi sahasında 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Cenk Tosun, gol vuruşunda havadaki nemin kendisine yardım ettiğini söyledi.

Tarih : 11 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi(8/10)4

Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, dün takımının Brighton'ı 2-0 yendiği maçta takımı adına ikinci golü kaydetmişti.

Everton formasıyla geçtiğimiz hafta da fileleri sarsan milli futbolcu, mücadelenin ardından kulübünün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"NEM YARDIM ETTİ!"

Geçtiğimiz hafta yeni kulübüyle ilk golünü atmasına karşın sahadan mağlubiyetle ayrılmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Cenk, "Bu hafta daha iyiydi. Çünkü kazandık." ifadelerini kullandı. Cenk gol anıyla ilgili olaraksa "Vuruştan sonra endişelendim çünkü top, üst direğe çarpmıştı. Neyse ki hava nemliydi ve bu sayede de top içeri girdi." yorumunu yaptı.

"ARTIK ALIŞTIM"

Tosun Paşa, kendini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söylerken "Artık İngiltere'ye alıştığımı düşünüyorum. Umuyorum ki bu performansımı sürdürüp gollerimi atmaya devam ederim." şeklinde konuştu.

Sahada kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen milli futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ama gol üretemedik. Fakat ikinci yarı daha iyiydi ve iki golle galibyete ulaştık. 90 dakika boyunca Brighton'dan daha iyi oynadık." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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