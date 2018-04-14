İngiltere Premier Lig'de Everton, öne geçtiği maçta deplasmanda Swansea City ile 1-1 berabere kaldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede Everton, 43. dakikada Kyle Naughton'ın kendi kalesine attığı golle Swansea City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

SKORU JORDAN AYEW BELİRLEDİ

Teknik direktörlüğünü Carlos Carvalhal'ın yaptığı Galler ekibi, 71. dakikada Jordan Ayew ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Everton puanını 42'ye, Swansea City ise 33'e çıkardı.

Kaynak: haberinburada