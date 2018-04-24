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Cenk Tosun'lu Everton Tek Golle Kazandı

CENK TOSUN'LU EVERTON TEK GOLLE KAZANDI

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 yendi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Cenk Tosun'lu Everton Tek Golle Kazandı(7/10)3

Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Cenk Tosun'un 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Theo Walcott sahneye çıktı ve Everton'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Everton, Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

EVERTON PUANINI 45 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 45'e çıkardı. Newcasyle 15. mağlubiyetini aldı ve 41 puanda kaldı.

Everton'da Cenk Tosun 85. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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