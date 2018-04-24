CENK TOSUN'LU EVERTON TEK GOLLE KAZANDI
Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Cenk Tosun'un 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Theo Walcott sahneye çıktı ve Everton'ı öne geçiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Everton, Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
EVERTON PUANINI 45 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Everton puanını 45'e çıkardı. Newcasyle 15. mağlubiyetini aldı ve 41 puanda kaldı.
Everton'da Cenk Tosun 85. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tunceli'de Hava Destekli Operasyon: 2 Tikko'lu Öldürüldü
- Büyükçekmece Gölü Havzası'na Kimyasal Madde Dökülmesine İlişkin İki Gözaltı
- Suudi Arabistan'ın Hava Saldırısı Sonucu Husilerin Lideri Hayatını Kaybetti
- Melih Gökçek: Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Olacak
- Bakan'dan Turizmcilere Derin Bir 'oh!' Çektiren Seçim Açıklaması
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
- Emeklilik Düzenlemesinin Geri Çekildiği Nikaragua'da Yağma Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar