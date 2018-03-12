İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yıldız futbolcusu Gylfi Sigurdsson'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği iddia edildi.

Cenk Tosun'un gol attığı ve 2-0 kazandıkları Brighton maçında sakatlanan İzlandalı yıldızın sağ dizindeki bağlarda zedelenme olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AMELİYAT OLURSA EN AZ 9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

28 yaşındaki futbolcunun kardeşi Olafur Mar yaptığı açıklamada, sakatlığın ilk izlenimden daha kötü olduğunu ifade edilirken yıldız oyuncunun ameliyat olması halinde 9 veya 10 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

İzlandalı futbolcunun son durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı ifade edildi.

İzlanda Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 16 Temmuz'da Arjantin ile yapacak.

Kaynak: haberinburada