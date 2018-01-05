CENK TOSUN'UN EVERTON TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI
İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'a verdiği sözleri tutmayınca transferde pürüz çıktı. Milli futbolcu ile menajeri, "İstanbul'a döneriz." resti çekti.
Everton- Cenk Tosun transferinin henüz açıklanmaması kafaları karıştırırken, dün gece yaşananlarla ilgili bilgiler ortaya çıktı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre Cenk Tosun ve Everton Kulübü görüşmelere başladı. Fakat Liverpool ekibi, daha önceden verdiği sözlerde geri adım attı. Hatta Cenk Tosun ve menajeri 'İstanbul'a döneriz' resti çekti.
EVERTON YENİ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU
Bunun üzerine Everton, yıldız futbolcu ve menajeriyle yeni bir görüşme talebinde bulundu. Uzlanma sağlanması durumunda transferin gün içinde açıklanabileceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton ile Beşiktaş 27 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar