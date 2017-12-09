Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cenk Tosun'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu ara transfer dönemi yaklaştıkça merak konusu oluyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; yıldız futbolcunun geleceğini Şampiyonlar Ligi kurası belirleyecek.

HİÇBİR KULÜPTEN RESMİ TEKLİFM GELMEDİ

Şu ana kadar Cenk için hiçbir kulüpten resmi teklif almayan sadece sözlü olarak Juventus ve Newcastle United kulüpleriyle görüşen siyah-beyazlılar, kuradan çıkacak takıma göre hareket edecek.

Güçlü bir rakip çıkması durumunda Cenk'in gitmesine soğuk bakan yönetim, dişine göre bir rakip çıkması durumunda, iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.

ŞENOL GÜNEŞ TEKNİK ONAY VERMEDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, mecbur kalınmadıkça ve yerine iyi bir golcü bulunmadığı sürece, Cenk'in gitmesine teknik olarak onay vermemişti.

Kaynak: haberinburada