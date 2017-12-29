CENK TOSUN'UN İMZA ATACAĞI TARİH BELLİ OLDU!
25 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olacak Cenk Tosun'un imza tarihi belli oldu. Yıldız golcü futbolcu önümüzdeki hafta İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Rekor bedelle Everton'un yolunu tutmaya hazırlanan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda ediyor. Bu akşam Osmanlıspor karşısında son maçına çıkacak yıldız futbolcu Yılbaşı tatilinin ardından İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
HAKAN BALTA İLE DUBAİ'YE GİDİYOR
Osmanlıspor maçının hemen ardından Hakan Balta ve ailesiyle Dubai'ye tatile gidecek Cenk Tosun'un geçtiğimiz günlerde Everton tarafından sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilmişti.
YENİ YILIN İLK HAFTASI İMZALIYOR
Yeni yıla Dubai'de girecek olan Cenk Tosun yeni takımına da tatil dönüşü imza atacak. Yeni yılın ilk haftası 4.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak golcü futbolcunun İngiliz kulübünden senelik 4 milyon Euro kazanacağı öğrenilmişti. Everton ayrıca Cenk Tosun transferi için Beşiktaş'a tam 25 milyon Euro ödeyecek. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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