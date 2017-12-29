CENK TRANSFERİNE BEŞİKTAŞ'TAN ÇOK BAYERN SEVİNDİ
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a satması, Şampiyonlar Ligindeki rakipleri Bayern Münih'te büyük sevinç yarattı.
Beşiktaş'ın en büyük gol silahı Cenk Tosun'u Everton'a satması, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te sevinç yarattı.
Alman Bild Gazetesi'nde yer alan haberde Bayern Münih'in rakibi Beşiktaş'ın en önemli silahını satmaya çok yakın olduğunu duyurdu. 28 milyon euroya transferin bitmek üzere olduğunu belirten Bild, bu anlaşmanın Bayern Münih'i de yakından ilgilendirdiği vurguladı.
"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ"
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcü yıldızı Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a 25 milyon pound'a (28 milyon euro) transfer olmak üzere olduğu ve Cenk'in sağlık kontrolünden bile geçtiği belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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