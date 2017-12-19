CENK'İN ATTIĞI GOL ŞAMPİYONLAR LİGİNİN EN İYİSİ OLDU
Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü oldu.
UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28'inci dakikasında Cenk Tosun'un 25 metre mesafeden İspanyol kaleci Casillas'ı avladığı gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1'inci seçildi.
İKİNCİ SIRADA BALE VAR
Cenk Tosun'un rakiplerine büyük fark attığı ankette Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 2'nci golü ise Real Madridli Gareth Bale'ın oldu. Galli yıldızın Dortmund'a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2'nci seçildi. Oylamada 3'üncü sırada ise Atletico Madridli Griezmann'ın Roma'ya attığı gol seçildi. Fransız yıldızın attığı gol ise yüzde 13 oy aldı.
Kaynak: haberinburada
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