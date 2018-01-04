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Cenk'in yeni hocası sinyali verdi: Liverpool maçında kadroda olabilir

CENK'İN YENİ HOCASI SİNYALİ VERDİ: LİVERPOOL MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

İngiltere Ligi ekiplerinden Everton'un menajeri Sam Allardyce, "Cenk'le kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir." dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Cenk'in Yeni Hocası Sinyali Verdi: Liverpool Maçında Kadroda Olabilir(8/10)4

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı.

Big Sam lakaplı menajer, "Kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Umuyoruz ki resmiyete dökeriz ve Cenk, yarın kupa maçında Liverpool'a karşı kulübede olabilir." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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