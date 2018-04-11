CEP TELEFONU MAĞAZASINDA BIÇAKLAR KONUŞTU: 1 AĞIR YARALI
Sivas'ta iki grup arasında, cep telefonu satış mağazasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Sivas Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir cep telefonu mağazasında yaşanan olayda, cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.E olay yerine gelen ambulansla önce Numune Hastanesi'ne daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. S. E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı.
YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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