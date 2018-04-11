Son Dakika! Katliamın Yaşandığı Üniversitenin Rektörü, İstifa Etti
Türkiye'den Dev Hamle! Katar'la 5,2 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı
İtalyan Spiker, Roma Golünün Gelmesiyle Çılgına Döndü
Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl
Bahşiş Yüzünden Öldürülen Müzisyenin Annesi Feryadıyla Yürek Dağladı!
Dolar Yüksek Seviyelerdeki Yerini Koruyor
Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı
Rusya'da Helikopter Düştü: 6 Kişi Can Verdi
Son Dakika! Rusya, Abd'yi Tehdit Etti: Füze Atarsanız Vururuz!
Türkiye'nin En Uzun Tüneli Ovit'te Geçişlere Ara Verilecek
Facebook Yönetiminden Çakıcı'ya Şok! Hesabı Kapatıldı
Transferde Fatih Terim'e Dev Çalım
Terörist Başı Gülen Operasyon Korkusuyla Panik Odasına Taşındı!
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Pompaya Zam Geliyor
Aykut Kocaman'ın Gözden Çıkardığı Valbuena'ya Teklif Yağıyor
Cep Telefonu Mağazasında Bıçaklar Konuştu: 1 Ağır Yaralı
Jetin Karakutuları Paris'te Açıldı, Esrarı 10 Gün İçinde Çözülecek
Şehidin Göreve Başladığı Yıl Facebook'tan Paylaştığı Not Duygulandırdı
Trump '72 Saat' Dedi, Suriye Hava Sahası Trafiği Durdu!
Başkan Resmen Açıkladı: Yusuf Ve Abdülkadir'in Değeri 870 Milyon

Cep telefonu mağazasında bıçaklar konuştu: 1 ağır yaralı

CEP TELEFONU MAĞAZASINDA BIÇAKLAR KONUŞTU: 1 AĞIR YARALI

Sivas'ta iki grup arasında, cep telefonu satış mağazasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Cep Telefonu Mağazasında Bıçaklar Konuştu: 1 Ağır Yaralı(6/10)2

Sivas Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir cep telefonu mağazasında yaşanan olayda, cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.E olay yerine gelen ambulansla önce Numune Hastanesi'ne daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. S. E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı.

YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cep  Telefonu  Mağazasında  Bıçaklar  Konuştu  1  Ağır  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER