

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zorlu, Suriye'nin Cerablus ilçesinde eğitim öğretimi her boyutu ile planladıklarını belirterek, "Gerekli çalışmalara başladık. Cerablus Yerel Meclisi ile mutabakat içerisinde 2 okulda 2 bin 500 civarında ilkokul çağındaki çocuğa eğitim verilmeye başlandı." dedi.







Zorlu, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun üzerinden 4 ay geçtiğini, teşkilat birimlerinin oluşturulmasının ardından çalışmalara başlandığını söyledi.







Geçen sürede bir çok ülkeye heyetler gönderildiğini belirten Cem Zorlu, Afrika, Asya, Avrupa, Balkanlar ve Arap coğrafyasındaki pek çok ülke ile FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine ilişkin görüşmeler yapıldığını aktardı.







7 Afrika ülkesi ile mutabakat yapıldı







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bu süreçte önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Zorlu, şöyle devam etti:







"Afrika'da Gine'de okulları devraldık ve eğitime başladık. Çad, Somali, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya ve Nijer'de okulların devri ile ilgili olarak hükümetlerle mutabakat zaptı imzaladık. Pakistan, Afganistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Tayland, Kamboçya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Irak, Moldova, Uganda, Avustralya, Endonezya, Azerbaycan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu sonuçlanacağını ümit ediyorum. Ayrıca Avustralya'da, bölgede yaşayan Türkler için 2 okul açmayı planlıyoruz."







2 bin 500 çocuğa eğitim veriliyor







Cem Zorlu, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'de terörden temizlenen bölgede eğitim konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:







"6 yıldır eğitim-öğretimden mahrum kalan bölge halkına herhangi bir ayrım yapmadan destek vereceğiz. Öncelikle Cerablus ve kırsalında gerekli fizibilite çalışmalarını yaptık. Cerablus merkezde eğitim öğretimi her boyutu ile planladık. Gerekli çalışmalara başladık. Cerablus Yerel Meclisi ile mutabakat içerisinde 2 okulda 2 bin 500 civarında ilkokul çağındaki çocuğa eğitim verilmeye başlandı. 6 yıldır farklı amaçlarla kullanılan ve harabeye dönen 6 okul için rölöve çalışmaları tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinde okulların bakım ve onarımına başlanacak. Tamiratı biten okullarda, planlamalarımıza uygun olarak eğitim-öğretime başlayacağız. Çobanbey ve Azez ile ilgili saha çalışmalarımız devam ediyor. Açtığımız ve açacağımız okulların eğitim dili Arapça olacak. Ayrıca Türkçe ve 2'nci bir yabancı dil olarak da İngilizce öğreteceğiz."







kaynak:haberler