Başbakan Yardımcısının Tahminine Göre Erdoğan'ın Alacağı Oy Oranı!
Süper Lige Yükselen Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i İstiyor
Bella Hadid, Kırmızı Halıda Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi
Abd Duyurdu! İşte Ortadoğu'yu Karıştıracak Tarih
İncirlik'teki Abd'li Askerlere Ramazan Ayı Ve Oruç Uyarısı Geldi!
Elon Musk'ın Trafikten Kaçış Tüneli Testlere Başlıyor
Ardahan'da Korkunç Kaza: 4 Ölü, 22 Yaralı!
Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı
Yurt Dışında Yaşayan Seçmenler İçin Son Gün Bugün!
Reuters Duyurdu! Yemen'de Türk Gemisine Füze Saldırısı İddiası
3 Yaşındaki Çocuk Komşusunun Kullandığı Aracın Altında Can Verdi
Aşırı Yağmurda Öğrenciler Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı!
Yeni Torba Meclis'e Sunuldu! Hgs-Ogs Cezası Olanlara Güzel Haber
Metrobüste Taciz! Genç Kız, O Anı Anlattı: Bacağıma Dokununca Bağırdım
Ünlü Youtuber, Kaçakçı Çıktı! Yaptıklarını Tek Tek Videoda Anlatmış
Seçim Öncesi Bomba İddia: 'casus Yazılım' Devreye Sokuldu
Bir Kez Görüştü! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı
Fransa'daki Gol Düellosunda Futbolseverler Heyecana Doydu!
Abd'den Kuzey Kore'ye Şartlı Destek!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı

Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı

CEREN HİNDİSTAN: KEMERLE DAYAK YEDİM, ÜZERİMDE SADECE HAVLU VARDI

Son dönemlerde kızının kanser tedavisini yarıda kestiği iddialarıyla gündeme gelen Ceren Hindistan, "Hamileyken iki saat boyunca yerde kemerle dayak yedim. Üzerimde sadece havlu vardı" dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı(10/10)6

Kızı Arya'yı tedavi ettirmediği ve onu adeta ölüme terk ettiği şeklinde çıkan haberlerle gündeme gelen model Ceren Hindistan, yaşananların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

KANSER TEDAVİSİNİ YARIDA MI KESTİ?

Kanser tedavisini yarıda kestiğini ve bir anne olarak kızıyla ilgilenmediğini iddia eden eski eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Hindistan, iki haftadır magazin gündemini meşgul ediyor. Bu süre zarfında, hastane 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kanser tedavisini yarıda kestiği iddiasıyla Ceren Hindistan'a dava açtı.

"KEMERLE DAYAK YEDİM, ÜZERİMDE SADECE HAVLU VARDI"

Yaşananlarla ilgili Posta'ya konuşan Ceren Hindistan, "Hamileyken iki saat boyunca yerde kemerle dayak yedim. Üzerimde sadece havlu vardı, yeni duştan çıkmıştım. Karnımı korudum, kafam şişti ve üç gün boyunca yastığa kafamı koyamadım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ceren  Hindistan  Kemerle  Dayak  Yedim  Üzerimde  Sadece  Havlu  Vardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER